Верещук вимагає евакуацію з "Азовсталі": там близько тисячі мирних мешанців

Верещук вимагає евакуацію з "Азовсталі": там близько тисячі мирних мешанців

У підземних укриттях заводу "Азовсталь", що в Маріуполі, перебуває понад півтори тисячі людей.

Серед людей, які ховаються в "Азовсталі" від атак країни-агресорки Росії перебуває близько тисячі цивільних та 500 поранених військових.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона наполягає на терміновій евакації людей з укриття на заводі.

"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь". Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі". Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

У четвер, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін назвав недоцільним штурм промзони "Азовсталь" у Маріуполі, наказав скасувати його. Він також стверджує, що всім, хто здався в полон у цьому місті, гарантоване життя.

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