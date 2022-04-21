Верещук вимагає евакуацію з "Азовсталі": там близько тисячі мирних мешанців

У підземних укриттях заводу "Азовсталь", що в Маріуполі, перебуває понад півтори тисячі людей.
Серед людей, які ховаються в "Азовсталі" від атак країни-агресорки Росії перебуває близько тисячі цивільних та 500 поранених військових.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона наполягає на терміновій евакації людей з укриття на заводі.
"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь". Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі". Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль", - наголосила Верещук.
Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
У четвер, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін назвав недоцільним штурм промзони "Азовсталь" у Маріуполі, наказав скасувати його. Він також стверджує, що всім, хто здався в полон у цьому місті, гарантоване життя.
Читайте також:
- Під Маріуполем знайшли братські могили: людей у пластикових пакетах привозять вантажівками
-
Росіяни не припиняють обстрілювати Харків, на Ізюмщині тривають постійні бої - ОДА
-
Російські війська просуваються в бік Краматорська - британська розвідка