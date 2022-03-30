ФСБ "злила" українській розвідці дані про причетних до злочинів кадирівців в Україні

ФСБ "злила" українській розвідці дані про причетних до злочинів кадирівців в Україні

ФСБшники передали всю інформацію, яку тільки мали.

ФСБ Росії ділиться даними про кадирівців з українською розвідкою.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерело у розвідці.

В ФСБ, судячи з усього, недолюблюють путінського прихвосня Рамзана Кадирова, тож щоб трохи розхитати його позицію деякі співробітники Федеральної служби радо діляться інформацією про особисту армію зрадника Ічкерії.

В розвідці розповідають, що інформація про кадирівців ГУР Міноборони почала надходити у перші дні війни, коли "тікток війська", як охрестили в Україні кадирівців, почали викладати багато пафосних відео та фотографій "з передової".

Головним завданням для кадирівців було зачистити Київ, але перша ж їхня поява під українською столицею закінчилася повним фіаско. Тіктокери зайшли у військову частину, де нікого не було і записали "переможне" відео, де вихвалялися, що знищили бійців НГУ і захопили військову частину.

Там їх швиденько накрили українські спецпризначенці.

Уникнути бою не встиг кадирівський генерал Магомед Тушаєв. Важкопораненого командира покинули свої ж, які у паніці відступали у напрямку Бабинців. Приблизно так само війська Кадирова брали участь у захопленні українських міст та у боях за Маріуполь.

ФСБшники передали всю інформацію, яку тільки мали.

Генерал Тушаєв та помічник й друга Кадирова Данила Мартинов до Києва не дійшли. Тушаєв загинув, а Мартинов перед вторгненням контактував з посадовцями міноборони.

Номери, на які дзвонив поплічник Кадирова перед початком війни (майже всі номери частково приховані на прохання розвідки):

+7903003**** – Темнікову Сергію Сергійовичу. Помічнику заступника міністра оборони Росії Панкова Миколи Олександровича;

+7903010**** – Дюміну Олексію Геннадійовичу. Заступнику міністра оборони Росії.

+7903004**** – Чепуру Роману Анатолійовичу. Співробітнику управління підрозділів поліції спеціального призначення головного управління сил спеціального призначення національної гвардії РФ;

+7903126**** – Хучієву Мусліму Магомедовичу. Голові уряду Чеченської Республіки;

+7903130**** – Абрамову Олегу Васильовичу. Заступнику губернатора Білгородської області;

+7903130**** – Тихонову Олександру Євгеновичу. Начальнику центру спеціального призначення ФСБ Росії;

+7903150**** – Євстратову Віктору Миколайовичу. Співробітнику головного управління підготовки військ національної гвардії Росії;

+7903179**** – Михайлову Олегу Олександровичу. Співробітнику ССО;

+7903183**** – Сергєєву Андрію Олександровичу. Співробітнику управління координації та контролю головного організаційного управління національної гвардії Росії;

+7903201**** – Борискіну Сергію Юрійовичу. Співробітнику ФСО;

+7903221**** – Коломойцю Олегу Володимировичу. Начальнику департаменту проблем військової безпеки апарату ради безпеки Росії;

+7902560**** – Дорофєєву Володимиру Юрійовичу. Генеральному директорові АТ "СПМБМ "Малахіт";

+7902171**** – Терехову Геннадію Федоровичу. Начальнику управління губернатора Іркутської області та уряду Іркутської області з правоохоронної та оборонної роботи;

+7903222**** – Валуєву Валерію Федоровичу. Заступнику начальника об'єднаного пункту управління об'єднаної групи військ національної гвардії Росії.

Також Мартинов один раз спілкувався з Кадировим і постійно змінював телефони, боячись прослуховування.

Саме через численні зливи місць пеленгування своїх військ бравий дон ніколи не поїде на передову, де є хоча б якийсь шанс отримати кулю.

По багатьом співрозмовникам Мартинова вже працюють українські спецслужби. Вони висловлюють слова подяки ФСБшникам за інформацію, яка дозволить знищити кадирівців.

Нагадаємо, що в Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.