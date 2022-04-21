Кадыров может стать преемником Путина — Центр противодействия дезинформации

Эксперты провели исторические аналогии, когда после правления Ленина после всех внутренних распрей к власти пришел тиран, также говоривший по-русски с акцентом — Иосиф Сталин.

Скандальный глава российской Чечни Рамзан Кадыров стал одним из самых влиятельных властных лиц в России. Многие российские и украинские аналитики не исключают, что он станет следующим президентом РФ.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Эксперты провели исторические аналогии, когда после правления Ленина после всех внутренних распрей к власти также пришел не самый умный тиран, также говоривший по-русски с акцентом — Иосиф Сталин.

"Перегретые пропагандой россияне требуют еще больше крови в "специальной операции", ведь они так и не услышали от власти объяснения, почему их войска отступили с Киевского направления", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, российское общество поразила гибель флагманского крейсера "Москва".

"Нынешняя политика Кремля вызывает очень много сомнений, поэтому российское общество вполне серьезно рассматривает преемником Путина чеченца Кадырова", — говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Путин "заказал" убийство Зеленского Кадырову, но украинская разведка поломала их планы.

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