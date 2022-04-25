Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпнішим.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що треба робити, щоб Росія шукала миру.

Про це Зеленський сказав у зверненні 25 квітня.

"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше, – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпнішим", - сказав він.

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Президент зазначив, що Україна готова до миру.

"Була готова і тоді, коли війна тривала на Донбасі. Готова і зараз, коли російське вторгнення стало повномасштабним. Але щоб Росія шукала миру, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни. Після нашої перемоги", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент розказав, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

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