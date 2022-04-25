“В Україні вирішується доля Європи”: Зеленський підбив підсумки двох місяців війни

РФ використала для бомбардування українських міст понад 1 100 ракет.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що 25 квітня розпочався третій місяць російсько-української війни. Завдяки мужньому опору російській агресії від українського народу наша держава стала символом боротьби за свободу.

Про це глава держави говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

“Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути – та чи бути взагалі – життю в центрі та на сході нашого континенту”, - наголосив він.

Володимир Зеленський нагадав про зруйновані російськими окупантами українські міста, їхні воєнні злочини, про недавні ракетні удари, які забрали життя мирних мешканців.

“По всіх містах і громадах України Росія показала, що вона хоче і може принести Європі насправді. Що вона може принести у Кишинів, в Тбілісі, у Гельсинкі, у Вільнюс, у Варшаву, у Прагу, у всі міста та країни, які російські державні пропагандисти вже давно-давно відкрито позначають як нібито ворогів для Москви”, - зауважив український лідер.

Президент повідомив, що упродовж двох місяців війни РФ використала уже понад 1 100 ракет та незліченну кількість авіабомб.

“Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть”, - запевнив Зеленський.

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За словами глави держави, російські окупанти ніде не отримали жодної підтримки від місцевого населення на тих територіях, які їм вдалося тимчасово захопити.

“Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський “референдум”? Якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що “накреативили” в Москві для окупації України”, - вважає Зеленський

Президент також повідомив, що за два місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142-м нашим захисникам.

“Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна”, - наголосив український лідер.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

Нагадаємо, Росія через свої засоби масової пропаганди намагалася перекинути з себе відповідальність за ракетний удар по будинку в Одесі. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розкрив брехню російських пропагандистів про обстріл житлового будинку в Одесі, внаслідок якого загинули вісім людей, зокрема і 3-місячне немовля.

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