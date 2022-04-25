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"В Украине решается судьба Европы": Зеленский подвел итоги двух месяцев войны

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"В Украине решается судьба Европы": Зеленский подвел итоги двух месяцев войны

Associated Press

РФ использовала для бомбардировки украинских городов более 1 100 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 25 апреля начался третий месяц российско-украинской войны. Благодаря мужественному сопротивлению российской агрессии от украинского народа наше государство стало символом борьбы за свободу.

Об этом глава государства говорил в своем традиционном вечернем обращении.

“Все в мире – даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, какой быть – и быть ли вообще – жизни в центре и на востоке нашего континента”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил о разрушенных российскими оккупантами украинских городах, их военных преступлениях, о недавних ракетных ударах, унесших жизни мирных жителей.

"Во всех городах и громадах Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы”, — отметил украинский лидер.

Президент сообщил, что в течение двух месяцев войны РФ использовала уже более 1 100 ракет и бесчисленное количество авиабомб.

“Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили прямо до камня. Но так ничего и не добились. И не добьются”, — заверил Зеленский.

По словам главы государства, российские оккупанты нигде не получили никакой поддержки от местного населения на тех территориях, которые им удалось временно захватить.

“Россия хочет разыграть где-нибудь на нашей земле бутафорский “референдум”? Если даже и попробуют, это будет так же постыдно, как и все остальное, что "накреативили" в Москве для оккупации Украины", — считает Зеленский

Президент также сообщил, что за два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Герой Украины присвоено 142 нашим защитникам.

“Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – от востока до запада, от севера до юга – украинская идея одинаково сильная, одинаково всенародная”, — подчеркнул украинский лидер.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Напомним, Россия через свои средства массовой пропаганды пыталась снять с себя ответственность за ракетный удар по дому в Одессе. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности раскрыл ложь российских пропагандистов об обстреле жилого дома в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, в том числе и 3-месячный младенец.

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