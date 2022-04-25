"В Украине решается судьба Европы": Зеленский подвел итоги двух месяцев войны

РФ использовала для бомбардировки украинских городов более 1 100 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 25 апреля начался третий месяц российско-украинской войны. Благодаря мужественному сопротивлению российской агрессии от украинского народа наше государство стало символом борьбы за свободу.

Об этом глава государства говорил в своем традиционном вечернем обращении.

“Все в мире – даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, какой быть – и быть ли вообще – жизни в центре и на востоке нашего континента”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил о разрушенных российскими оккупантами украинских городах, их военных преступлениях, о недавних ракетных ударах, унесших жизни мирных жителей.

"Во всех городах и громадах Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы”, — отметил украинский лидер.

Президент сообщил, что в течение двух месяцев войны РФ использовала уже более 1 100 ракет и бесчисленное количество авиабомб.

“Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили прямо до камня. Но так ничего и не добились. И не добьются”, — заверил Зеленский.

Также читайте На Донбассе украинские защитники за сутки уничтожили 4 танка и 5 воздушных целей

По словам главы государства, российские оккупанты нигде не получили никакой поддержки от местного населения на тех территориях, которые им удалось временно захватить.

“Россия хочет разыграть где-нибудь на нашей земле бутафорский “референдум”? Если даже и попробуют, это будет так же постыдно, как и все остальное, что "накреативили" в Москве для оккупации Украины", — считает Зеленский

Президент также сообщил, что за два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Герой Украины присвоено 142 нашим защитникам.

“Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – от востока до запада, от севера до юга – украинская идея одинаково сильная, одинаково всенародная”, — подчеркнул украинский лидер.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Напомним, Россия через свои средства массовой пропаганды пыталась снять с себя ответственность за ракетный удар по дому в Одессе. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности раскрыл ложь российских пропагандистов об обстреле жилого дома в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, в том числе и 3-месячный младенец.

Читайте также: