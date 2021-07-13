"Честь имею": Аваков написал заявление об отставке

Аваков подал в отставку 13 июля.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 13 июля подал в отставку. Аваков написал соответствующее заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу.

Об этом говорится на сайте МВД.

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"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", — говорится в заявлении Авакова.

МВД

Напомним, Арсен Аваков в эксклюзивном интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале 1 + 1 заявил, что не имеет премьерских амбиций и планов занять пост главы украинского правительства.

Как сообщалось, в прошлом году летом Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский говорил, что в случае, если работой Авакова будет недовольна большая часть депутатов, то вопрос о его отставке может рассматриваться.

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