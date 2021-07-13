Суд арестовал имущество нардепа от ОПЗЖ Козака

Оппозиционная платформа - За жизнь

Арест наложен на движимое и недвижимое имущество объявленного в розыск депутата.

Печерский районный суд Киева арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в государственной измене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь").

Об этом во вторник, 13 июля, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет "Интерфакс-Украина".

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", — отметили в Офисе.

Напомним:

В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK.

против Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK. 11 мая ему, как и его соратнику Виктору Медведчуку, объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Разрешение на арест подозреваемого в госизмене Козака Печерский районный суд дал в конце мая.

Между тем Козак обновил декларацию . Он арендует жилье в Беларуси, где, возможно, скрывается от следствия. В декларацию Козак внес информацию о том, что заплатил за аренду жилья 1,32 млн грн. Это, вероятно, указывает на то, где именно он сейчас находится.

. Он арендует жилье в Беларуси, где, возможно, скрывается от следствия. В декларацию Козак внес информацию о том, что заплатил за аренду жилья 1,32 млн грн. Это, вероятно, указывает на то, где именно он сейчас находится. Следует заметить, что информацию о том, что разыскиваемый депутат находится в Беларуси на лечении сообщал его соратник Виктор Медведчук. Впрочем, генпрокурор Ирина Венедиктова уверяет: информация Медведчука ложная. А его место пребывания неизвестно.

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