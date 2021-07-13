Суд арестовал имущество нардепа от ОПЗЖ Козака

Арест наложен на движимое и недвижимое имущество объявленного в розыск депутата.
Печерский районный суд Киева арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в государственной измене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь").
Об этом во вторник, 13 июля, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет "Интерфакс-Украина".
"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", — отметили в Офисе.
Напомним:
- В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK.
- 11 мая ему, как и его соратнику Виктору Медведчуку, объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
- Разрешение на арест подозреваемого в госизмене Козака Печерский районный суд дал в конце мая.
- Между тем Козак обновил декларацию. Он арендует жилье в Беларуси, где, возможно, скрывается от следствия. В декларацию Козак внес информацию о том, что заплатил за аренду жилья 1,32 млн грн. Это, вероятно, указывает на то, где именно он сейчас находится.
- Следует заметить, что информацию о том, что разыскиваемый депутат находится в Беларуси на лечении сообщал его соратник Виктор Медведчук. Впрочем, генпрокурор Ирина Венедиктова уверяет: информация Медведчука ложная. А его место пребывания неизвестно.