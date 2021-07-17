Еще одна страна ЕС открывает свои границы для всех украинцев

Еще одна страна ЕС открывает свои границы для всех украинцев

Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19.

Королевство Дания с 17 июля открывается для въезда всех украинских граждан, в том числе и туристов.

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже 17 июля с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом + тест по прибытии. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", — заявил Кулеба .

Также министр напомнил, то подробнее с условиями въезда украинцев в другие страны можно ознакомиться на сайте "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины": https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Напомним, с 18 июля 00:00 все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, даже те, которые не вакцинированы от коронавируса.

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