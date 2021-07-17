Еще одна страна ЕС открывает свои границы для всех украинцев

Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19.
Королевство Дания с 17 июля открывается для въезда всех украинских граждан, в том числе и туристов.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже 17 июля с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом + тест по прибытии. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", — заявил Кулеба .
Также министр напомнил, то подробнее с условиями въезда украинцев в другие страны можно ознакомиться на сайте "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины": https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.
Напомним, с 18 июля 00:00 все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, даже те, которые не вакцинированы от коронавируса.