В Украине вакцинация от коронавируса может стать обязательной - Госпродпотребслужба

Вакцинация — это единственный путь для преодоления пандемии COVID-19.

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.

Об этом в эфире OBOZREVATEL TV заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан.

"Что касается поощрения – такого бонуса нет. А что касается обязательности – это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это", — заявил он.

Рубан также отметил, что в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание. "Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней – если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач - то это обязательно для выполнения", — отметил начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля.

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 млн доз этого препарата.

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