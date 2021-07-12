Стоимость обучения в университетах Польши: сколько стоит образование в Европе

Получить высшее образование в соседней стране можно и бесплатно.

В последние годы увеличивается количество выпускников украинских школ, которые едут за границу: стоимость обучения в университетах Польши зависит как от выбранного вуза и специальности, так и от языка обучения. Впрочем, есть категория абитуриентов, которые могут поступить в учебное заведение и учиться бесплатно.

ТСН.ua собрал информацию о получении образования в вузах Польши и стоимость обучения.

Ягеллонский университет

Обучение в университете преимущественно на польском языке, но есть англоязычные программы. Для поступления необходимо внести регистрационный взнос — 100 злотых.

Фото из открытых источников

Стоимость обучения (за весь бакалавриат):

нейробиология — 19500 злотых

филология — 26700 — 39600 злотых

астрология — 18600 злотых

математика — 18 000 злотых

право — 23200 злотых

международные отношения, журналистика — 24600 злотых

нацбезопасность — 30000 злотых

Вроцлавская политехника

Обучение происходит и польской, и английском языках. Кроме того, действуют летние курсы обучения языку для иностранцев. Для поступления необходимо внести регистрационный взнос — от 85 до 150 злотых.

Стоимость обучения (в год):

архитектура — 2500 евро

строительство — 2500 евро

биотехнологии — 2500 евро

робототехника — 2500 евро

кибербезопасность — 2500 евро

электроника — 2500 евро

телекоммуникации — 2500 евро

авиация, космонавтика, транспорт 2500 евро

Университет Адама Мицкевича

Специальности преподаются на польском языке, но есть бакалаврские программы на английском и немецком. Регистрационный взнос составляет 85 злотых.

Associated Press

Иностранцы, которые учатся на дневной форме обучения на польском языке, начиная с 2021/2022 учебного года, платят семестровый взнос в размере 3000 злотых. Эта стоимость касается всех доступных дисциплин. В частности, это биология, филология, политология, социальные науки, журналистика.

Варшавский университет

Преподавание в вузе происходит как на польском, так и на английском языках. Регистрационный взнос составляет 80 злотых.

Фото из открытых источников

Стоимость обучения (в год):

биоинформатика — 3300 евро

биология — 4200 евро

журналистика и медиадослидження — 3000 евро

информатика — 3300 евро

математика — 3300 евро

филология — 4000 евро

право — 2000 евро

экономика — 2200 евро

Варшавский политехнический университет

Обучение в вузе бесплатное для тех, кто имеет карту поляка, или уровень владения языком С1. Другим за обучение придется платить. Кроме того, есть регистрационный взнос в размере 200 евро.

Стоимость обучения (в год):

компьютерные технологии — 4200 евро

архитектура — 4000 евро

автомобильная мехатроника — 3100 евро

строительство и гражданская инженерия — 4000 евро

системы телекоммуникации — 4200 евро

Лодзинский университет

В основном обучение ведут на польском языке, но есть также возможность выбрать одну из нескольких программ на английском. Вступительный взнос — 120 евро.

Стоимость обучения (в год):

информатика — 1250 евро

международные отношения — 1250 евро

экономика — 1250 евро

нанотехнологии — 1250 евро

менеджмент — 1250 евро

Чем привлекает образование в Польше украинцев

Ежегодно в польских университетах растет число иностранных студентов: сейчас в учебных заведениях соседней страны их более 82 тыс. Больше всего среди них украинцев — около 45%.

По словам специалистов, даже карантин не повлиял на желание молодых украинцев ехать за границу на учебу. "Польша со своей стороны делает исключения для лиц, поступающих на обучение в польские университеты. Это рынок. Мотивация преимущественно одна — получить образование и остаться жить в стране ЕС. Молодые люди, которые едут в иностранные вузы, прежде всего выбирают новую страну для проживания, а не получение образования в европейской стране. Здесь главная мотивация", — рассказал ТСН.ua эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

Важно то, что некоторая категория абитуриентов имеет возможность получить высшее образование в Польше бесплатно. Речь идет о тех, кто имеет карту поляка, является гражданом других стран Евросоюза или владельцем карты постоянного избития.

Кроме того, в этом году в законодательстве произошли некоторые изменения по вступлению иностранцев. Поступающие, которые имеют сертификат Государственной комиссии по сертификации знаний польского языка, подтверждающий владение языком на уровне С1 может претендовать на бесплатное обучение в любом государственном учебном заведении.

Также в Польше есть вузы, которые сами инициируют бесплатные обучения. В частности, это Варшавские политехника и Лодзинская политехника.

Высшее образование за рубежом популярна среди украинских абитуриентов, хотя стоимость обучения в университетах Польши значительно выше, чем в украинских. Оплата за обучение или в злотых (курс: один злотый — более 7 гривен), или в евро. Впрочем, высшее образование может быть и бесплатным для некоторой категории поступающих. Именно поэтому многие украинцы пользуются такую возможность, чтобы получить европейское образование.

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