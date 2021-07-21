Визит Зеленского в США: в Белом доме назвали дату

Зеленский посетит Вашингтон после Дня независимости — 30 августа.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня, 21 июля, официально пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден с нетерпением ожидает президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Также в США отметили важность тесного сотрудничества с Украиной в вопросах энергетической безопасности. Вашингтон поддерживает усилия Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях.

Новости мира: Владимир Зеленский посетит Вашингтон 30 августа

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский президент пригласил Зеленского этим летом посетить США.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Байденом в конце июля.

20 июля стало известно, что временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега встретятся этим летом чуть позже. Не в июле, а в августе. Однако точно дата до сих пор была неизвестна.

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