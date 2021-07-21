С октября дополнительные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет

С октября дополнительные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет

Также Минсоцполитики хочет включить в программу поддержки престарелых лиц в возрасте от 70 лет.

С октября этого года пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать адресные выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Еще в декабря 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал постепенное увеличение пенсий для пожилых людей. Инициатива по повышению социальных гарантий для пенсионеров будет продолжена. С октября этого года адресные выплаты получать пенсионеры в возрасте от 75 лет", — сказала Лазебная.

По ее словам, Минсоцполитики сейчас работает над тем, чтобы включить в программу поддержки пожилых лиц в возрасте от 70 лет.

Также Лазебная рассказала о планах по обеспечению гарантированным уровнем доходов тех пожилых людей, которые не охватываются программой пенсионного страхования. Руководительница Минсоцполитики заверила, что к этой инициативе положительно относятся эксперты Международной организации труда (МОТ) и представительство Всемирного банка.

Напомним, что в Украине с 1 июля увеличился размер пенсионных выплат гражданам.

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