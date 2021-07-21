С октября дополнительные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет

Также Минсоцполитики хочет включить в программу поддержки престарелых лиц в возрасте от 70 лет.
С октября этого года пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать адресные выплаты.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
"Еще в декабря 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал постепенное увеличение пенсий для пожилых людей. Инициатива по повышению социальных гарантий для пенсионеров будет продолжена. С октября этого года адресные выплаты получать пенсионеры в возрасте от 75 лет", — сказала Лазебная.
По ее словам, Минсоцполитики сейчас работает над тем, чтобы включить в программу поддержки пожилых лиц в возрасте от 70 лет.
Также Лазебная рассказала о планах по обеспечению гарантированным уровнем доходов тех пожилых людей, которые не охватываются программой пенсионного страхования. Руководительница Минсоцполитики заверила, что к этой инициативе положительно относятся эксперты Международной организации труда (МОТ) и представительство Всемирного банка.
Напомним, что в Украине с 1 июля увеличился размер пенсионных выплат гражданам.