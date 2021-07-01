Украинцам перечислили пенсии: кто и сколько получит доплаты

Украинцам перечислили пенсии: кто и сколько получит доплаты

Пенсии в Украине на протяжении 2021 года повысят еще дважды.

В Украине с 1 июля увеличивается размер пенсионных выплат гражданам. Повышенную выплату получит более пяти миллионов украинских пенсионеров.

Об этом говорится на сайтах Правительственного портала и Министерства социальной политики.

Повышение пенсий связано с ростом прожиточного минимума и будет касаться тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию и тех, кто не получил ее пересчет с 2019 года.

Так, размер минимальной пенсии повысится с 1769 грн до 1854 грн. Также дополнительно повысят надбавку к пенсии за сверхнормативный страховой стаж. Кроме того, возрастет ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсия за особые заслуги.

Всем украинцам, которым назначили страховую пенсию в 2019-2020 годах и не сделали перерасчет, выплату повысили на 100 грн.

Как отмечается, с 1 октября запланировано новое повышение пенсий для украинцев в возрасте 75-80 лет. Им обещают рост оплаты на 400 гривен. Таких пенсионеров в Украине почти 1 млн.

А с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6500).

Как сообщалось, в этом году украинцам должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Позже министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцев 75+ перенесли на 1 октября.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к концу 2021 года пенсии достигнут 6,5 тыс. грн.

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