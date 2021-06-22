В Украине до конца 2021 года трижды перерасчитают пенсионные выплаты

Пенсионный фонд обнародовал календарь перерасчетов пенсий.

Уже в июле 2021 года специалисты Пенсионного фонда Украины проведут первый перерасчет пенсий для украинцев. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная во вторник, 22 июня, на сайте ПФУ.

Согласно обнародованным данным, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине вырастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Также с 1 июля устанавливается доплата 100 гривен пенсионерам, которым была назначена пенсия до 31 декабря 2020 года, если ее размер не был перерасчитан в 2021 году в связи с увеличением прожиточного минимума/минимальной заработной платы.

Фото: ПФУ / Пенсионный фонд Украины

Следующий перерасчет будет осуществлен с 1 октября 2021 года. От этой даты ПФУ будет проводить выплаты до 400 гривен лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Минимальный размер пенсий для этой категории лиц составит 2500 грн.

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С 1 декабря 2021 вырастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие набавкы, поскольку в Украине снова состоится увеличение размера прожиточного минимума.

В то же время, с 1 декабря вырастет минимальная заработная плата (до 6,5 тыс. грн). Это также приведет к росту пенсионных выплат лицам, достигшим 65-летнего возраста.

Напомним, что в Украине большинство пенсионеров в течение трех последних месяцев получили повышение выплат. По данным ПФУ, в пределах прерахунку пенсий средний размер повышения составил — 350 грн, минимальный — 100 грн.

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