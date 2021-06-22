В Україні до кінця 2021 року тричі перерахують пенсійні виплати

Пенсійний фонд оприлюднив календар перерахунків пенсій.

Уже в липні 2021 року фахівці Пенсійного фонду України проведуть перший перерахунок пенсій для українців. Про це свідчить інфографіка, опублікована у вівторок, 22 червня, на сайті ПФУ.

Відповідно до оприлюднених даних, з 1 липня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в Україні зросте мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші надбавки. Також з 1 липня встановлюється доплата 100 гривень пенсіонерам, яким було призначено пенсію до 31 грудня 2020 року, якщо її розмір не було перераховано у 2021 році у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати.

Фото: ПФУ / Пенсійний фонд України

Наступний перерахунок буде здійснено з 1 жовтня 2021 року. Від цієї дати ПФУ буде проводити виплати до 400 гривень особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Мінімальний розмір пенсій для цієї категорії осіб становитиме 2 500 грн.

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З 1 грудня 2021 року зросте мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші набавки, оскільки в Україні знову відбудеться зростанням розміру прожиткового мінімуму.

В той же час, з 1 грудня, зросте мінімальна заробітна плата (до 6,5 тис. грн). Це також призведе до зростання пенсійних виплат особам, які досягли 65-річного віку.

Нагадаємо, що в Україні більшість пенсіонерів протягом трьох останніх місяців отримали підвищення виплат. За даними ПФУ, в межах прерахунку пенсій середній розмір підвищення сягнув - 350 грн, мінімальний - 100 грн.

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