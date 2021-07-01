Зеленский отреагировал на слова Путина об одном народе

Невозможно одновременно говорить об "одном народе" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что "украинцы и россияне являются одним народом".

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Давайте, наконец, расставим точки над "и". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", — заявил Зеленский и добавил: "Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин вновь заговорил об Украине как о "дружественном народе" и о "малороссах". "Я считаю, что украинцы и россияне это один народ", — заявил российский президент.

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