Кровавая стрельба в США: за неделю инциденты с оружием унесли жизни минимум 430 человек

Кровавая стрельба в США: за неделю инциденты с оружием унесли жизни минимум 430 человек

Ранения получили 1 007 человек.

Стрельба в США унесла жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля.

Об этом сообщила телекомпания ABC на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive.

В стране в течение указанных семи дней произошли не менее подобных 915 инцидентов. Не менее 430 человек погибли, ранения получили 1 007 человек. СМИ подчеркивают, что число случаев, о которых идет речь, быстро растет в последние месяцы.

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В 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тыс. человек. Это максимальный показатель за время проведения специалистами наблюдений.

В 2021 году в результате применения огнестрельного оружия в стране лишились жизни 24 тыс. человек, это число продолжает расти.

Ранее сообщалось, чтово Флориде 14-летняя девушка и 12-летний парень бежали из временного убежища и залезли в дом, попался им на пути. Там нашли автомат АК-47, пистолет, дробовик и большое количество патронов и устроили стрельбу. Через некоторое время к дому приехали полицейские и попросили подростков показаться, но девушка начала им угрожать. Ее копы подстрелили. Ее 12-летний сообщник на допросе рассказал, что свои действия они воспринимали, как прохождение компьютерной игры.

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