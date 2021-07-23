Возле Белого дома произошла стрельба: есть пострадавшие

Преступника пока не задержали.

Два человека получили ранения в результате перестрелки в оживленном районе Вашингтона в двух километрах от Белого дома.

Об этом в Twitter сообщила полиция.

Двое пострадавших были отправлены в местные больницы.

Инцидент произошел на перекрестке улиц 14 и Риггс. Этот перекресток находится в оживленном районе всего в двух километрах от Белого дома.

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Пока стрелка не удалось задержать. Полиция разыскивает подозреваемого: мужчину в желтом или лаймовом свитере на черном автомобиле с местными номерами.

Очевидцы инцидента пишут в соцсетях, что слышали око 20-30 выстрелов.

Как сообщалось, во Флориде 14-летняя девушка и 12-летний парень бежали из временного убежища и залезли в дом, попался им на пути. Там нашли автомат АК-47, пистолет, дробовик и большое количество патронов и устроили стрельбу. Через некоторое время к дому приехали полицейские и попросили подростков показаться, но девушка начала им угрожать. Ее копы подстрелили. Ее 12-летний сообщник на допросе рассказал, что свои действия они воспринимали, как прохождение компьютерной игры.

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