Ольга Куриленко без макияжа в бикини похвасталась плоским животиком

Артистка продемонстрировала новое пляжное платье.

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая недавно "взорвала" Сеть снимком топлесс, вновь порадовала фанатов своим красивым видом.

На этот раз знаменитость показала, как она провела уикенд. На странице в Instagram звезда Бондианы похвасталась новым красивым купальником, а вместе с тем продемонстрировала безупречную фигуру.

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Пляжный наряд знаменитости хорошо подчеркнул ее плоский животик. "Провела удивительный день у бассейна в моем новом купальнике", — подписала снимки Куриленко.

instagram.com/olgakurylenkoofficial

В свою очередь, фанаты завалили артистку приятными словами:

Совершенно потрясающе выглядишь

Как всегда, в отличной форме Оленька

Богиня!

Напомним, несколько месяцев назад Ольга Куриленко в мини-бикини вызвала фурор снимком из бассейна. Актриса поделилась снимком с отдыха.

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