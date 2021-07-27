Польша надеется задержать запуск "Северного потока-2": заявление

В Варшаве заявили, что без действий Польши Путин "уже давно" мог бы проявлять давление в отношении Украины.

Польша приложит усилия для того, чтобы задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, пишет Polskie Radio.

По его словам, если бы не Польша, спорная российско-немецкая инвестиция уже давно была бы реализована.

"Мы задерживали завершение "Северного потока-2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров", — высказался Пшидач.

Заместитель министра польского МИД добавил, что чем дольше этот газопровод остается неактивным, "тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС".

Ранее президент Польши Дуда указывал на то, что немецко-американские договоренности негативно скажутся на безопасности значительной части Европы, тогда как премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обвинял Вашингтон и Берлин в "очень эгоистическом подходе" к строительству "Северного потока-2" .

Как сообщалось, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба вместе со своим польским коллегой Збигневом Рау обнародовали заявление, в котором призвали Германию и США не относиться равнодушно к российской угрозе из-за завершения строительства "Северного потока-2".

Напомним, что США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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