США резко увеличили количество авиаударов против талибов в Афганистане

США резко увеличили количество авиаударов против талибов в Афганистане

С 20 июля количество авиаударов значительно увеличилось и иногда достигало нескольких атак в день.

В течение последней недели военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов в сторону радикального исламистского движения "Талибан".

Об этом со ссылкой на заявление Пентагона со вторника, 27 июля, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что использовались как обычные боевые самолеты, так и вооруженные беспилотники.

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Официальных подробностей пока нет, однако собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что с 20 июля количество авиаударов значительно увеличилось и иногда достигало нескольких атак в день.

Авиаудары были нанесены в ряде регионов страны, однако основное внимание сосредоточилось в Кандагаре, который, как опасаются официальные лица, может достаться талибам.

Сейчас талибы контролируют более 200 из 419 районных центров. Между тем США выразили готовность "продолжить этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки".

Между тем вывод войск США завершен более чем на 95%.

Как сообщалось, боевики исламистского движения "Талибан" взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.

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