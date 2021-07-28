США резко увеличили количество авиаударов против талибов в Афганистане

С 20 июля количество авиаударов значительно увеличилось и иногда достигало нескольких атак в день.
В течение последней недели военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов в сторону радикального исламистского движения "Талибан".
Об этом со ссылкой на заявление Пентагона со вторника, 27 июля, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что использовались как обычные боевые самолеты, так и вооруженные беспилотники.
Официальных подробностей пока нет, однако собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что с 20 июля количество авиаударов значительно увеличилось и иногда достигало нескольких атак в день.
Авиаудары были нанесены в ряде регионов страны, однако основное внимание сосредоточилось в Кандагаре, который, как опасаются официальные лица, может достаться талибам.
Сейчас талибы контролируют более 200 из 419 районных центров. Между тем США выразили готовность "продолжить этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки".
Между тем вывод войск США завершен более чем на 95%.
Как сообщалось, боевики исламистского движения "Талибан" взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.