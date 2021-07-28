35-летняя Сиара впервые показала фигуру в бикини после третьих родов

35-летняя Сиара впервые показала фигуру в бикини после третьих родов

Артистка вернула дородовую форму.

Популярная американская певица Сиара, которая в прошлом году стала многодетной мамой, впервые показала фигуру в бикини.

На своей странице в Instagram исполнительница разместила фото и видео, на которых позировала и танцевала в леопардовом купальнике. Артистка вернула дородовую форму и теперь смело щеголяет плоским животиком.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

"Солнышко + хорошее настроение", — написала звезда.

Фаны оценили фигуру кумира в комментариях.

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Напомним, прошлым летом Сиара выпустила видео, снятое на последней неделе беременности. В ролике исполнительница станцевала тверк за два дня до родов.

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