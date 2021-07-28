День пиарщика: история праздника, поздравления в стихах и прозе

День пиарщика: история праздника, поздравления в стихах и прозе

День PR-специалиста традиционно празднуют 28 июля.

Ежегодно 28 июля в Украине отмечают День PR-специалиста. Этот день традиционно празднуют все, кто имеют отношения к связям с общественностью.

История праздника

Впервые День пиарщика отпраздновали 2004 года. в последние годы эта специальность стала невидьмною частью всех коммуникаций в направлении маркетинга, поэтому почти все крупные организации и компании беспокоятся, чтобы в их штате был человек аба отдел людей, которые занимались налаживанием связей с общественностью.

PR-специалисты обычно формируют имидж своей организации, налаживают контакты со средствами массовой информации, клиентами и инвесторами, и отвечают за другие вопросы, связанные с рекламными акциями внутри компании.

Свой профессиональный праздник PR-специалисты предпочитают проводить как бренд-событие, способствующее продвижению своей компании или корпоративном сплочению. Программа праздника, конечно же, сочетает в себе образовательные и развлекательные мероприятия.

Поздравления в прозе

Сегодня, в день PR-щика, желаю тебе творческих идей, позитивного настроения и вдохновения. Пусть все задумки выходят, а твой подход к работе будет примером для других. Реализации планов и успехов!

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Пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы вы всегда находили продуктивные способы рекламы, а ваши идеи были вдохновляющими. Пусть заказчики остаются довольными, а каждая ваша кампания будет успешной. Всего наилучшего вам!

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В пиаре есть свои строгие правила, однако, нужен и талант, смекалку и просто нюх на то, что обречено на успех! Сегодня мы поздравляем одаренных и замечательных во всех отношениях PR-специалистов с их профессиональным праздником и желаем им всего наилучшего!

Поздравления в стихах

Пиарить вам — не плюшки печь,

Должна быть грамотная речь,

Презентабельный видок

И смазливости чуток!

Вам успехов мы желаем,

Ищите новые пути,

И всех "потенциальщиков"

Желаем в лапки загрести!

***

С Днем пиарщика я шлю

От души вам поздравления,

Вам в профессии желаю

Я признания, продвижения.

Пусть сопутствует успех,

Все решаются задачи,

От работы вам желаю

Получать всегда отдачу.

***

Ты в пиаре просто мастер,

То призвание твое!

Пусть успех вослед за счастьем

К тебе легкий путь найдет!

Принесет доход немалый

Креативный, важный труд,

Веселее карнавала

Твои дни вперед пойдут!

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