День пиарщика: история праздника, поздравления в стихах и прозе

День PR-специалиста традиционно празднуют 28 июля.
Ежегодно 28 июля в Украине отмечают День PR-специалиста. Этот день традиционно празднуют все, кто имеют отношения к связям с общественностью.
История праздника
Впервые День пиарщика отпраздновали 2004 года. в последние годы эта специальность стала невидьмною частью всех коммуникаций в направлении маркетинга, поэтому почти все крупные организации и компании беспокоятся, чтобы в их штате был человек аба отдел людей, которые занимались налаживанием связей с общественностью.
PR-специалисты обычно формируют имидж своей организации, налаживают контакты со средствами массовой информации, клиентами и инвесторами, и отвечают за другие вопросы, связанные с рекламными акциями внутри компании.
Свой профессиональный праздник PR-специалисты предпочитают проводить как бренд-событие, способствующее продвижению своей компании или корпоративном сплочению. Программа праздника, конечно же, сочетает в себе образовательные и развлекательные мероприятия.
Поздравления в прозе
Сегодня, в день PR-щика, желаю тебе творческих идей, позитивного настроения и вдохновения. Пусть все задумки выходят, а твой подход к работе будет примером для других. Реализации планов и успехов!
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Пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы вы всегда находили продуктивные способы рекламы, а ваши идеи были вдохновляющими. Пусть заказчики остаются довольными, а каждая ваша кампания будет успешной. Всего наилучшего вам!
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В пиаре есть свои строгие правила, однако, нужен и талант, смекалку и просто нюх на то, что обречено на успех! Сегодня мы поздравляем одаренных и замечательных во всех отношениях PR-специалистов с их профессиональным праздником и желаем им всего наилучшего!
Поздравления в стихах
Пиарить вам — не плюшки печь,
Должна быть грамотная речь,
Презентабельный видок
И смазливости чуток!
Вам успехов мы желаем,
Ищите новые пути,
И всех "потенциальщиков"
Желаем в лапки загрести!
***
С Днем пиарщика я шлю
От души вам поздравления,
Вам в профессии желаю
Я признания, продвижения.
Пусть сопутствует успех,
Все решаются задачи,
От работы вам желаю
Получать всегда отдачу.
***
Ты в пиаре просто мастер,
То призвание твое!
Пусть успех вослед за счастьем
К тебе легкий путь найдет!
Принесет доход немалый
Креативный, важный труд,
Веселее карнавала
Твои дни вперед пойдут!
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