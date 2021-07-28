Какой сегодня день, 28 июля в истории: перечень важных событий

В этот день 107 лет назад была начата Первая мировая война.
Сегодня, 28 июля, в мире отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана потому, что в этот день родился лауреат Нобелевской премии доктор Барух Бламберг, открывший вирус гепатита B, разработавший диагностический тест на вирус и вакцину против него.
Какие еще знаменательные даты произошли в этот день
1821 — Перу объявило независимость от Испании.
1834 — открытие Киевского университета.
1858 — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
1896 — во Флориде основан город Майами.
1914 — начало Первой мировой войны.
1991 — создан Союз офицеров Украины.
2014 — украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.
Фотоархив
Кто из известных людей родился в этот день
1880 — Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР.
1929 — Жаклин Кеннеди, широко известная как Джеки — первая леди США с 1961 до 1963. Одна из самых популярных женщин своего времени, законодательница мод и красоты в Америке и Европе, героиня светской хроники. Работала редактором в нескольких издательствах.
1943 — Ричард Вилльям Райт, британский певец, пианист, продюсер, композитор, участник группы Pink Floyd.
1954 — Уго Чавес, венесуэльский политик социалистичной направленности, военный, Президент Венесуэлы с 1999 до 2013 года.
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