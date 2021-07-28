Какой сегодня день, 28 июля в истории: перечень важных событий

Какой сегодня день, 28 июля в истории: перечень важных событий

В этот день 107 лет назад была начата Первая мировая война.

Сегодня, 28 июля, в мире отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана потому, что в этот день родился лауреат Нобелевской премии доктор Барух Бламберг, открывший вирус гепатита B, разработавший диагностический тест на вирус и вакцину против него.

Какие еще знаменательные даты произошли в этот день

1821 — Перу объявило независимость от Испании.

1834 — открытие Киевского университета.

1858 — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

1896 — во Флориде основан город Майами.

1914 — начало Первой мировой войны.

1991 — создан Союз офицеров Украины.

2014 — украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.

Фотоархив

Сотни гомосексуалистов проводят демонстрацией в поддержку защиты прав геев в центре Франкфурта, Германия, 28 июля 1979 / Associated Press

Элизабет Тейлор, ее дочь Мария Бертон и сын Майкл Уайлдер на вечеринке в ресторане "Ванесса" в Нью-Йорке, 28 июля 1981 / Associated Press

Серебряные цветные шары выпускаются над Колизеем в Лос-Анджелесе в рамках церемонии открытия XXIII Олимпийских игр, 28 июля 1984 / Associated Press

Британская королева Елизавета II приветствует австралийского пловца Роберта Глерия, который завоевал золотую медаль в 200 м вилним стилем на 13-х играх Содружества в Эдинбурге, 28 июля 1986

Арнольд Шварценеггер выступает у микрофона, 28 июля 1991 / Associated Press

Кто из известных людей родился в этот день

1880 — Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР.

1929 — Жаклин Кеннеди, широко известная как Джеки — первая леди США с 1961 до 1963. Одна из самых популярных женщин своего времени, законодательница мод и красоты в Америке и Европе, героиня светской хроники. Работала редактором в нескольких издательствах.

Associated Press

1943 — Ричард Вилльям Райт, британский певец, пианист, продюсер, композитор, участник группы Pink Floyd.

1954 — Уго Чавес, венесуэльский политик социалистичной направленности, военный, Президент Венесуэлы с 1999 до 2013 года.

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