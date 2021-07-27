День рождения гамбургера: история праздника и вкусные рецепты

История гамбургера насчитывает 121 год.

Сегодня, 27 июля, отмечается День рождения гамбургера. Именно в этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.

История праздника

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать "королем" американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды "на ходу".

27 июля 1900 американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце.

Звездный час бургеров наступил в начале 1930-х, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.

Вкусные рецепты

Предлагаем отпраздновать этот день именно с приготовлением вкусного бургера. Со вкусными рецептами можно ознакомиться в видео:

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