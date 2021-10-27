В Африці дівчинка каталася на гойдалці і померла: що сталося

В Африці дівчинка каталася на гойдалці і померла: що сталося

Дівчинка випадково задушилася.

В африканському містечку Молеполол дівчинка каталася на гойдалці та випадково задушила себе мотузкою.

Дев'ятирічна дівчинка померла, повідомляє видання The Voice.

Зазначається, що батьки школярки пішли на похорон сусіда. Діти залишилися вдома самі. Дівчнка гойдалася на саморобних гойдалках. Вона випадково задушила себе мотузкою, на якій висіла качеля.

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Дівчинка була найстаршою дитиною в родині. Її молодні брати та сестри, яким п'ятьроків, два та один рік не зрозуміли, що сталося, а тому продовжили гратися, нікого не покликавши на допомогу.

Бездихане тіло дівчинки знайшла її тітка, яка повернулася з похорону. Жінка викликала поліцію. Дитину екстрено шпиталізували лікарні, але медики констатували її смерть.

Поліція намагається встановити, що саме сталося. Наразі крпи виявили, що батьки дітей прибрали шину, яка гасила коливання мотузки та робила гойдалку безпечнішою. За попередньою інформацією, дівчинка гралася з однією з мотузок. Вона випадково закрутилася в зашморг навколо її шиї. Як наслідок, школярка загинула.

Як повідомлялося, в Англії 29-річний акробат-каскадер і фриранер зірвався з гойдалки під час трюку, пролетів 9 метрів і приземлившись на землю, вдарився грудьми. В результаті чоловік зламав спину, пережив розрив серця і печінки.

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