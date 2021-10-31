Народные приметы, обряды и обычаи 31 октября

Листья ложатся на землю вниз — на урожай.
31 октября церковь и верующие чтят память апостола и евангелиста Луки, мученика Марина, преподобного Юлиана.
31 октября: церковный праздник
Лука – евангелист, спутник св. апостола Павла в его апостольских путешествиях, автор третьего Евангелия и Деяний святых апостолов. Лука происходил из Антиохии в Сирии и, вероятно, был врачом. Он описал жизнь и деятельность апостолов и события, связанные с апостолом Павлом в книге Деяний святых Апостолов. Несколько известий о своей жизни подает сам св. Лука во второй своей книге, вошедшей в Священное Писание, то есть в Деяниях Апостолов.
Св. Лука имел образование и свое Евангелие написал отборным греческим языком. Из всех евангелистов лучше придерживается историчности в нашем понимании.
По преданию Лука умер в возрасте 84 лет в городе Тебы в Беотии, там и был похоронен. Во второй половине 4 века, как сообщает святой Иероним, его мощи перенесены в церковь 12 Апостолов в Константинополе. С 12 века его мощи находятся в Падуе, церкви святой Юстины. Символом евангелиста Луки из пророчеств Иезекииля является крылатый телец, держащий Евангелие.
31 октября: народные традиции
Кроме осеннего Луки, есть и весенний (5.05 – ред.). По этому случаю шутили: "К весеннему Луку ни хлеба, ни муки, а пришел осенний Лука — появились хлеб и мука". Уже начинали перевозить сено с дальних расстояний. Также говорили "в Луку не везут сена из луга".
Велесова ночь — современный праздник, подражающий славянским языческим обрядам ряда других праздников, посвящая их богу Велесу. Отмечается в ночь с 31 октября по 1 ноября; считается славянским аналогом Хэллоуина.
Возникло в среде неоязычников и было популяризировано как противоположность Хэллоуин в его огульном понимании праздника удобрения и отпугивания нечистой силы.
31 октября: что следует делать
Передний праздник приписывается обычаю наводить чистоту в доме и принимать баню, в которой для душ умерших предков оставляют новый веник и ведро чистой воды. Дома в эту ночь следует украшать рябиной – это делается с целью отпугивания злых сил. В этих же целях под порогом рассыпают соль. Также украшают жилища кабачками, тыквами, яблоками и осенними цветами.
31 октября: украинские народные приметы
- Листья ложатся на землю вниз — на урожай.
- Если днем выпал первый снег, он быстро растает, ночью будет лежать дольше.
- Сколько бы не выпало снега, но если на вишнях остались листья, то непременно наступит оттепель.
31 октября: что нельзя делать
- ругаться и злословить;
- заниматься рукоделием и работать на дому.
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