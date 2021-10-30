Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: день постановки целей

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: день постановки целей

День благоприятен постановки целей на ближайшее будущие и разработки стратегии и тактики их достижения.

Правда, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, в противном случае они будут затруднять работу, и многого добиться, увы, не удастся.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 октября для Овнов

Люди в этот день будут склонны идти вам навстречу и помогать в любых ситуациях – имеет смысл воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 октября для Тельцов

Успеть сделать все, что запланировано на этот день, можно только при условии строжайшей дисциплины, не позволяющей отвлекаться на второстепенные вопросы и задачи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 октября для Близнецов

День, когда вам по силам будут даже самые сложные и трудноразрешимые дела, главное, как говорил герой фильма "Чародеи", видеть цель, верить в себя и не обращать внимания на препятствия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 октября для Раков

В любой непонятной ситуации – как профессионального, так и личного свойства – стоит спросить совета у людей сведущих – скорее всего, старшим родственникам – и обязательно прислушаться к их словам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 октября для Львов

Составляя план на ближайшее время, для чего очень удобен выходной, постарайтесь просчитать все детали и нюансы, иначе впоследствии любая мелочь может стать препоной на пути к заветной цели.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 октября для Дев

В любой непонятной ситуации – например, такой как в этот день – необходимо браться за генеральную уборку: она поможет навести порядок не только в доме, но и в душе.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 октября для Весов

День пройдет ровно, без эмоциональных всплесков и серьезных потрясений, поэтому звезды рекомендуют посвятить его отдыху от житейских передряг, ссор и конфликтов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 октября для Скорпионов

К окружающим вас людям необходимо проявлять максимальную доброжелательность, тогда и они, оценив ваше хорошее к ними отношение, отплатят вам сторицей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 октября для Стрельцов

Не стоит вмешиваться в чужие дела, даже прикрываясь благими намерениями, если, конечно, вы не хотите, чтобы кто-то бесцеремонно влез в ваши собственные – вряд ли вам это понравится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 октября для Козерогов

День рекомендуется провести в умеренном темпе – следствием чрезмерной торопливости могут стать многочисленные ошибки, которые впоследствии трудно будет исправить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 октября для Водолеев

День рекомендуется посвятить своему хобби, благо, его выходной статус будет этому способствовать – можно не отвлекаться от любимого занятия, а создать что-нибудь ценное, а, возможно, уникальное.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 октября для Рыб

Прежде чем осуждать других людей за их слова или поступки, необходимо вспомнить о собственных недостатках, ошибках и заблуждениях – в конце концов, вы тоже далеко не безгрешны.

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