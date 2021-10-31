Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, который – по возможности – провести в тишине и покое, только так можно будет проанализировать сложившуюся ситуацию и, прислушавшись к внутреннему голосу, найти единственный правильный вход из нее. Несмотря на это, не стоит поддаваться лени, но занятия этого времени должны быть увлекательными и интересными.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: зеленый, изумрудный.

Камни дня: горный хрусталь, тигровый глаз, гелиотроп, кошачий глаз, розовый мрамор.

За какую часть тела отвечает: уши.

Болезни дня: возможны проблемы с глазами, к которым рекомендуется относиться осторожно и бережно. Болезни – в случае своевременного лечения – пройдут без последствий.

Слова дня: отдых и релакс.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: неподходящий день для свидания, не стоит также регистрировать отношения в загсе.

Мистика дня: можно медитировать и заниматься аутотренингом.

Табу дня: нужно опасаться воды: не подходить к краю естественных водоемов, не посещать бассейны и даже пить с осторожностью.

Дом, сад, огород: не лучший день для домашних дел – заниматься стоит только теми, без которых никак нельзя обойтись.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку