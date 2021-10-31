Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, который – по возможности – провести в тишине и покое, только так можно будет проанализировать сложившуюся ситуацию и, прислушавшись к внутреннему голосу, найти единственный правильный вход из нее. Несмотря на это, не стоит поддаваться лени, но занятия этого времени должны быть увлекательными и интересными.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 7.
Цвет дня: зеленый, изумрудный.
Камни дня: горный хрусталь, тигровый глаз, гелиотроп, кошачий глаз, розовый мрамор.
За какую часть тела отвечает: уши.
Болезни дня: возможны проблемы с глазами, к которым рекомендуется относиться осторожно и бережно. Болезни – в случае своевременного лечения – пройдут без последствий.
Слова дня: отдых и релакс.
Геометрическая фигура дня: спираль.
Брак и отношения дня: неподходящий день для свидания, не стоит также регистрировать отношения в загсе.
Мистика дня: можно медитировать и заниматься аутотренингом.
Табу дня: нужно опасаться воды: не подходить к краю естественных водоемов, не посещать бассейны и даже пить с осторожностью.
Дом, сад, огород: не лучший день для домашних дел – заниматься стоит только теми, без которых никак нельзя обойтись.
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