31 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

31 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если листья из вишни еще не опали — снег долго не ляжет.

Какой сегодня день

В воскресенье, 31 октября, в мире отмечают Хэллоуин, Всемирный день городов, Международный день экономии, Международный день Черного моря и День волшебства.

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В Эквадоре в этот день празднуют День Государственного герба, в Индии – День национального единства.

Памятные даты 31 октября

1815 — британец Гэмфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.

1864 — Невада стала 36-м штатом США.

1902 – Проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию.

1941 — На горе Рашмор (США) завершено сооружение крупнейшего памятника мира — 18-метровые главы четырех президентов.

1952 — В Тихом океане США провели испытание первой водородной бомбы.

1956 — Американский адмирал Г. Дуфек стал первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе.

1961 — начала действовать крупнейшая в СССР тепловая электростанция — Приднепровская ГРЭС.

1968 — Президент США Линдон Джонсон объявил о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам.

1992 — Папа Римский Иоанн Павел II объявил решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции.

Церковный праздник сегодня 31 октября

31 октября православный мир вспоминает жизнь евангелиста Луки – автора одной из книг Евангелия, а также книги Деяний святых апостолов. Лука был одним из 70 учеников Христа, так называемого "второго круга апостолов". Сначала Христос отобрал 12 учеников, а затем, накануне Своих страданий, отнял еще 70, благословивших распространять христианство миром.

Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, который пытался как можно точнее по хронологии описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.

Что нельзя делать в этот день

Дом или квартиру нужно украсить оберегами. Лучше всего, если это будут орехи или свечи. Их нужно поместить у окон, а также разбрасывать по углам. Но самое важное – тыква с зажженной внутри свечой, которую нужно поставить напротив входной двери.

На Хэллоуин обязательно нужно посетить соседей в поисках закуски. Этой ночью мертвые возвращаются и бродят вокруг мест, где провели большую часть своей жизни, в поисках тепла и еды. И чем больше живых будут похожи на мертвых и чем спокойнее люди будут реагировать на гостей, тем более довольны будут духи.

Эта ночь идеально подходит для гаданий, вызова духов, транса и разговоров о смерти. У Геловина каждый человек имеет шанс услышать голоса из потустороннего мира, связаться с мертвыми и получить информацию, которая недоступна в другие дни.

Приметы на 31 октября

В народе день Луки часто называли "Луков день". 31 октября пытались обязательно съесть хотя бы чуть-чуть лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. Также было принято устраивать луковые базары, хотя сама по себе торговля луком не считалась прибыльным занятием. В день Луки утром отправлялись в церковь для того, чтобы помолиться ему о благополучии в семье. За помощью к святому обращались и огородники.

Associated Press

31 октября начиналась так называемая осенняя паутина, которая предусматривала выход в море для рыбалки. Поэтому молились Луке, попросив его об успехе в делах. В это время можно было поймать плотву, леща, голавля, окуня, сома, щуку. Интересно, что рыбы наши предки долго считали воплощением душ умерших людей.

Именины 31 октября

День ангела (именины) сегодня, 31 октября, отмечают: Андрей, Гаврило, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

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