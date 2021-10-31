Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: день, який — за можливості — провести в тиші і спокої, тільки так можна буде проаналізувати ситуацію, що склалася і, дослухавшись до внутрішнього голосу, знайти єдиний правильний вхід з неї. Незважаючи на це, не варто піддаватися лінощам, але заняття цього часу повинні бути цікавими.
Символ дня: судини з живою і мертвою водою.
Стихія дня: Метал.
Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.
Число дня: 7.
Колір дня: зелений, смарагдовий.
Камені дня: гірський кришталь, тигрове око, геліотроп, котяче око, рожевий мармур.
За яку частину тіла відповідає: вуха.
Хвороби дня: можливі проблеми з очима, до яких рекомендується ставитися обережно і дбайливо. Хвороби — в разі своєчасного лікування — минуть без наслідків.
Слова дня: відпочинок і релакс.
Геометрична фігура дня: спіраль.
Шлюб і взаємини дня: невідповідний день для побачення, не варто також реєструвати взаємини в РАЦСі.
Містика дня: можна медитувати і займатися аутотренінгом.
Табу дня: потрібно побоюватися води: не підходити до краю природних водойм, не відвідувати басейни і навіть пити з обережністю.
Будинок, сад, город: не найкращий день для домашніх справ — займатися варто тільки тими, без яких ніяк не можна обійтися.
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