Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, який — за можливості — провести в тиші і спокої, тільки так можна буде проаналізувати ситуацію, що склалася і, дослухавшись до внутрішнього голосу, знайти єдиний правильний вхід з неї. Незважаючи на це, не варто піддаватися лінощам, але заняття цього часу повинні бути цікавими.

Символ дня: судини з живою і мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: зелений, смарагдовий.

Камені дня: гірський кришталь, тигрове око, геліотроп, котяче око, рожевий мармур.

За яку частину тіла відповідає: вуха.

Хвороби дня: можливі проблеми з очима, до яких рекомендується ставитися обережно і дбайливо. Хвороби — в разі своєчасного лікування — минуть без наслідків.

Слова дня: відпочинок і релакс.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і взаємини дня: невідповідний день для побачення, не варто також реєструвати взаємини в РАЦСі.

Містика дня: можна медитувати і займатися аутотренінгом.

Табу дня: потрібно побоюватися води: не підходити до краю природних водойм, не відвідувати басейни і навіть пити з обережністю.

Будинок, сад, город: не найкращий день для домашніх справ — займатися варто тільки тими, без яких ніяк не можна обійтися.

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