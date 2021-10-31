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Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, який — за можливості — провести в тиші і спокої, тільки так можна буде проаналізувати ситуацію, що склалася і, дослухавшись до внутрішнього голосу, знайти єдиний правильний вхід з неї. Незважаючи на це, не варто піддаватися лінощам, але заняття цього часу повинні бути цікавими.

Символ дня: судини з живою і мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: зелений, смарагдовий.

Камені дня: гірський кришталь, тигрове око, геліотроп, котяче око, рожевий мармур.

За яку частину тіла відповідає: вуха.

Хвороби дня: можливі проблеми з очима, до яких рекомендується ставитися обережно і дбайливо. Хвороби — в разі своєчасного лікування — минуть без наслідків.

Слова дня: відпочинок і релакс.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і взаємини дня: невідповідний день для побачення, не варто також реєструвати взаємини в РАЦСі.

Містика дня: можна медитувати і займатися аутотренінгом.

Табу дня: потрібно побоюватися води: не підходити до краю природних водойм, не відвідувати басейни і навіть пити з обережністю.

Будинок, сад, город: не найкращий день для домашніх справ — займатися варто тільки тими, без яких ніяк не можна обійтися.

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