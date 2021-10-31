Канада пожертвує на благодійність 200 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу

До їх числа увійдуть 10 млн доз вакцини Moderna, які Канада передасть негайно.
Канада планує до кінця наступного року передати на благодійність щонайменше 200 мільйонів доз COVID-вакцин.
Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками першого дня саміту G20, - пише Укрінформ.
“Загалом до кінця наступного року Канада пожертвує механізму COVAX еквівалент щонайменше 200 млн доз вакцин. До їх числа увійдуть 10 млн доз вакцини Moderna, які Канада передасть негайно”, - розповіли у Трюдо.
Канада також виділить 15 млн дол. на створення Центру передачі технологій у Південній Африці для збільшення світових потужностей із виробництва mRNA вакцин.
До того ж Канада також пожертвує 70 млн дол. на покращення логістики розповсюдження вакцин у світі.
Нагадаємо, що основними темами першого дня зустрічі лідерів "Великої Двадцятки" в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та її подолання, тому до планів лідерів G20 входить вакцинація 70% населення Землі до середини 2022 року.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.