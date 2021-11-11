Заплаканная Белла Хадид впервые рассказала о психологических проблемах

Модель поделилась откровенным признанием.

Известная американская модель Белла Хадид откровенно рассказала о своих психологических проблемах.

Так, 25-летняя знаменитость призналась, что, несмотря на красивую картинку в Instagram, она каждый день плачет, постоянно чувствует тревожность и неуверенность. В фотоблоге звезда разместила снимки, где появляется заплаканная. Она призналась, что в таком состоянии уже несколько лет.

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

"Люди забывают, что в основном все чувствуют себя одинаково: потерянными, озадаченными, не до конца понимают, почему они здесь. Эту тревогу, кажется, испытывают все, но пытаются скрыть это чувство. Мы живем с нашими недостатками, с чувством неуверенности, испытываем радость и счастье и принимаем все это как что-то прекрасное и естественное. Вот уже несколько лет я чувствую это ежедневно и каждую ночь", – сказала Белла.

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

На такую откровенность модель отважилась после того, как американская актриса, дочь Уилла Смита – Уиллоу – на днях публично призналась в своих эмоциональных проблемах.

Также Хадид заявила, что соцсети не нужно воспринимать как реальность, ведь это лишь иллюзия. Она попросила людей, чувствующих тревогу, помнить, что они не одиноки и обращаться за помощью.

"Пожалуйста, все, кто борется с тревожностью, помните об этом. Иногда все, что нам нужно услышать — то, что мы не одиноки. Самопомощь при психических заболеваниях и химическом дисбалансе не является выходом. Это похоже на американские горки с препятствиями, где есть взлеты и падения. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце тоннеля всегда есть свет, и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются", – написала она.

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

По словам знаменитости, ей понадобилось много времени, чтобы осознать свои проблемы, отметив, что она достаточно пережила срывы и выгорание, чтобы понимать, о чем сейчас говорит.

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

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