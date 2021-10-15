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В Афганістані троє смертників підірвали себе в мечеті - загинули понад 60 людей

В Афганістані троє смертників підірвали себе в мечеті - загинули понад 60 людей

Associated Press

Людей у будівлі було дуже багато, бо вони прийшли на важливу для мусульман п’ятничну молитву.

В одній із мечетей афганського Кандагара стався потужний вибух. Загинули 62 людини, ще майже сім десятків осіб - травмовані.

Про це 15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За попередніми даними, це був теракт, який здійснили три смертники. Один із них підірвався біля входу. Інші двоє – всередині будівлі. Там було багато вірян – вони прийшли на важливу для мусульман п’ятничну молитву.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Поки що жодна організація не взяла на себе відповідальності. Однак очікується, що це зроблять бойовики "Ісламської держави", які ворогують із талібами. Минулого разу після теракту в мечеті іншого афганського міста – Кундуза – саме так і сталося. Тоді загинули пів сотні людей.

Новини світу: через вибух в одній з афганських мечетей загинули 62 людини

Новини світу: через вибух в одній з афганських мечетей загинули 62 людини
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