В Афганістані троє смертників підірвали себе в мечеті - загинули понад 60 людей

В Афганістані троє смертників підірвали себе в мечеті - загинули понад 60 людей

Людей у будівлі було дуже багато, бо вони прийшли на важливу для мусульман п’ятничну молитву.

В одній із мечетей афганського Кандагара стався потужний вибух. Загинули 62 людини, ще майже сім десятків осіб - травмовані.

Про це 15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За попередніми даними, це був теракт, який здійснили три смертники. Один із них підірвався біля входу. Інші двоє – всередині будівлі. Там було багато вірян – вони прийшли на важливу для мусульман п’ятничну молитву.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Поки що жодна організація не взяла на себе відповідальності. Однак очікується, що це зроблять бойовики "Ісламської держави", які ворогують із талібами. Минулого разу після теракту в мечеті іншого афганського міста – Кундуза – саме так і сталося. Тоді загинули пів сотні людей.

Новини світу: через вибух в одній з афганських мечетей загинули 62 людини

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