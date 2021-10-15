Вперше за роки Незалежності: РНБО затвердила план оборони держави

Робота над документом тривала два роки.

РНБО вперше за вперше за роки Незалежності затвердила план оборони країни.

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Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що в плані оборони України чітко прописано, які органи повинні долучатись до захисту держави та якою є їхня роль.

"Вперше за історію сучасної країни було затверджено План оборони України. Це - великий документ, над яким працювали майже два роки, який чітко дає відповіді перед тими викликами, які сьогодні є в Україні. Це - фундаментальний документ", - сказав Данілов.

Нагадаємо, Данілов емоційно відреагував на закон про олігархів.

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