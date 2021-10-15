Впервые за годы Независимости: СНБО утвердил план обороны государства

Работа над документом продолжалась два года.

СНБО впервые за впервые за годы Независимости утвердил план обороны страны.

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Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в плане обороны Украины четко прописано, какие органы должны приобщаться к защите государства и какова их роль.

"Впервые в истории современной страны был утвержден План обороны Украины. Это — большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы перед теми вызовами, которые сегодня есть в Украине. Это — фундаментальный документ", — сказал Данилов.

Напомним, Данилов эмоционально отреагировал на закон об олигархах.

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