Херсонская область ни разу не была в "красной" зоне, а теперь попала туда первой

Херсонская область ни разу не была в "красной" зоне, а теперь попала туда первой

Карантинные ограничения в регионе начали действовать с 15 октября.

Первый день в красной зоне прожила Херсонщина. Сегодня, 15 октября, это — единственная область, которая попала под жесткие карантинные ограничения. Уровень заболеваемости здесь стремительно повышается, а вот мест в больницах уже не хватает.

Об этом 15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Херсонщина, которая с начала пандемии ни разу не была в "красной" зоне, первой в Украине туда попала во время второй волны.

Точной причины, почему Херсонщина в "красной" зоне, никто не называет. Но есть много факторов, которые этому способствовали.

Уровень заболеваемости начал расти в начале сентября, после курортного сезона. В конце лета была вспышка в соседнем Крыму. Но в настоящее время было запланировано много фестивалей. Все они успешно прошли. Затем все праздновали день города. В Херсоне был большой концерт. Дни города — в райцентрах, дни села — в селах.

О "красной" зоне заговорили последние две недели. Уровень заболеваемости вырос в три раза и продолжает расти. Больницы заполнены. И принимают только тяжелых.

Новости Украины: как прошел первый день в "красной" зоне в Херсонской области

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Херсонской области хотят развернуть мобильный госпиталь.

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