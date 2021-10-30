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Таліби вимагають від багатих країн видати їм обіцяний мільярд доларів 

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Таліби вимагають від багатих країн видати їм обіцяний мільярд доларів 

Associated Press

Потреба в грошах з’явилась з настанням зими.

Представники терористичного руху "Талібан" вимагають від міжанродної спільноти видати їм один мільярд доларів.

Про це заявив у Twitter повідомив речник руху Сухейль Шахін.  

За словами члена політичного блоку талібів, потреба в грошах з’явилась з настанням зими. На його думку, міжнародне співтовариство має діяти якомога швидше, щоб виконати своє зобов’язання про надання одного мільярду євро допомоги Афганістану.

Шахін зазначив, що гроші спрямують на допомогу нужденним і переміщеним сім'ям. Він також закликав США розморозити 10 млрд доларів, які є активами Центрального банку Афганістану.

Нагадаємо, 15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм  заявив про "завершення війни" в Афганістані. Цього дня бойовики увійшли до столиці Кабула, а перед цим захопили низку стратегічних та найбільших міст країни. 

Президент Афганістану Ашраф Гані 15 серпня втік з країни. За його словами, змушений був покинути країну. Він поїхав, бо "не хотів стати причиною кровопролиття у столиці". Гані пообіцяв повернутися. 

Представники терористичного руху "Талібан" 19 серпня офіційно оголосили про утворення "Ісламського емірату Афганістан". Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.

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