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В Афганистане возле школы прогреме взрыв: погибли девять детей

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В Афганистане возле школы прогреме взрыв: погибли девять детей

Associated Press

Кроме того, ранены.

В провинции Нангархар на востоке Афганистана возле школы взорвался минометный снаряд: есть погибшие.

Об этом 10 января сообщило информационное агентство Aamaj News.

Отмечается, что взрыв унес жизни девяти детей. Кроме того, четверо школьников получили ранения.

Представители движения радикального исламистского движения "Талибан", захватившего Афганистан, пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, талибы призвали торговцев в магазинах одежды обезглавить манекены, чтобы не навлечь немилость Аллаха. Они заявили, что ислам отрицательно относится к изображению не только Бога и Пророков, но и человеческих фигур.

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