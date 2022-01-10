В Афганистане возле школы прогреме взрыв: погибли девять детей

В Афганистане возле школы прогреме взрыв: погибли девять детей

Кроме того, ранены.

В провинции Нангархар на востоке Афганистана возле школы взорвался минометный снаряд: есть погибшие.

Об этом 10 января сообщило информационное агентство Aamaj News.

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Отмечается, что взрыв унес жизни девяти детей. Кроме того, четверо школьников получили ранения.

Представители движения радикального исламистского движения "Талибан", захватившего Афганистан, пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, талибы призвали торговцев в магазинах одежды обезглавить манекены, чтобы не навлечь немилость Аллаха. Они заявили, что ислам отрицательно относится к изображению не только Бога и Пророков, но и человеческих фигур.

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