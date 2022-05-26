Арестович пояснив, чому неможливо знищити Кримський міст

Завдяки Кримському мосту російська влада постачає техніку, запаси озброєння та продовольства для окупантів.

В українців часто виникає запитання, чому ж українські захисники досі не зруйнували цю споруду. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому це неможливо зробити.

Про це він поміркував у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, Кримський міст – це стратегічно важлива для Росії споруда, тож він добре охороняється. Там працюють засоби ППО. Окрім того, в міст дуже складно поцілити. А якщо й вдасться влучити, то не факт, що він зруйнується.

"Кримський міст – це капітальна споруда, стратегічного призначення, яке спеціально зроблене так, щоб його не можна було зруйнувати так легко. Там як мінімум дві бригади ППО прикриває, постійні наряди сил у повітрі. ППО, яке забезпечують кораблі. Це дуже серйозна споруда і влучити в міст крилатою ракетою – це все одно, що кулею за 300 метрів влучити в лист паперу. Навіть якщо влучити в міст, щоб він зруйнувався… Прольоти моста швидко відновлюються. А в опору влучити… В неї навіть якщо в влучити, то треба й підірвати. Це непроста історія. Якби було так легко знищувати, ми б його давно знищили", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, які області України уряд Росії наказав російським військовим захопити.

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