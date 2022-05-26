Россия начала спецоперацию "хамелеон": какая у нее задача и против кого ведет борьбу

Российская Федерация начала борьбу с национал-патриотами в Украине.
Как пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в настоящее время проходит специальная операция врага "хамелеон". Ее задача – маскировка российских агентов под национал-патриотов.
Об этом написал Данилов на странице Twitter.
"Вопрос внутренней дестабилизации Украины через российскую агентуру — вопрос номер один для России. Сейчас происходит операция под условным названием "хамелеон", когда российская агентура маскируется под национал-патриотов", — отметил Данилов.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области местные партизаны совместно с украинскими спецслужбами заблокировали поставки оружия захватчикам.
Читайте также:
- "А не пошли бы вы на*уй, долбо*бы, бл*дь?": Арестович обратился к странам, которые предлагают Украине сдать территории
- Жданов оценил шансы Украины удержать контроль над Луганской областью
- "Парадного марша точно не будет": военный эксперт рассказал, вернутся ли оккупанты на север снова