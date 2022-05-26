Россия начала спецоперацию "хамелеон": какая у нее задача и против кого ведет борьбу

Россия начала спецоперацию "хамелеон": какая у нее задача и против кого ведет борьбу

Российская Федерация начала борьбу с национал-патриотами в Украине.

Как пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в настоящее время проходит специальная операция врага "хамелеон". Ее задача – маскировка российских агентов под национал-патриотов.

Об этом написал Данилов на странице Twitter.

"Вопрос внутренней дестабилизации Украины через российскую агентуру — вопрос номер один для России. Сейчас происходит операция под условным названием "хамелеон", когда российская агентура маскируется под национал-патриотов", — отметил Данилов.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области местные партизаны совместно с украинскими спецслужбами заблокировали поставки оружия захватчикам.

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