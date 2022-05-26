Український винищувач збив ворожу ціль над Чернівецькою областю

Український літак-винищувач 26 травня збив ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Що це за ціль – наразі не повідомляється.
До цього моменту ввечері в Чернівецькій області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук.
"Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Білорусі "Іскандери" перемістили ближче до кордону України, ймовірно, для завдання ракетних ударів по західних областях.
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