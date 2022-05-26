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Український винищувач збив ворожу ціль над Чернівецькою областю

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Український винищувач збив ворожу ціль над Чернівецькою областю

Фото: Associated Press

Український літак-винищувач 26 травня збив ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Що це за ціль – наразі не повідомляється.

До цього моменту ввечері в Чернівецькій області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

"Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!" – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 26 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Білорусі "Іскандери" перемістили ближче до кордону України, ймовірно, для завдання ракетних ударів по західних областях.

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