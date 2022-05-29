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ЗСУ ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ

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ЗСУ ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ

Фото: СтратКом ЗСУ

Російський полковник загинув в Україні наприкінці березя.

Під час російського вторгнення Збройні Сили України ліквідували полковника Володимира Іванова, співробітника пресслужби Міноборони Росії. 

Про повідомляють розслідувачі проекту "Медіазона". Інформацію також підтвердили у Збройних силах України.

Так, журналісти-розслідувачі підтвердили загибель полковника за допомогою реєстру спадкових справ, додатку Getcontact та витоків з російських баз даних. 

"Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Володимир Іванов загинув 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через п'ять днів, 30 березня 2022 року. Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого - Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж — військова частина 66524", - повідомляють журналісти.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували командира парашутно-десантної роти окупантів.

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