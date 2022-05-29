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Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 30 травня

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Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 30 травня

Фото: pixabay.com

В Україні у понеділок в окремих областях очікуються дощі та грози.

На початку тижня погода в Україні буде нестабільною.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"30 травня вночі у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, вдень у Чернігівській області значний дощі.  Вночі у Чернівецькій та Вінницькій областях, вдень у північних та центральних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок також вдень гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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