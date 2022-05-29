Костюк пробилася до парного чвертьфіналу Roland Garros

Українська тенісистка Марта Костюк виступить у чвертьфіналі парного турніру Roland Garros.
У третьому колі змагань українка в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе перемогли четвертих сіяних, американку Кеті Макнеллі та китаянку Чжан Шуай.
Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.
За цей час українсько-румунська пара реалізувала шість із 18 брейкпойнтів, програвши чотири гейми на своїй подачі.
У одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції Костюк вилетіла у першому раунді, у двох сетах поступившись Майярам Шерифом з Єгипту.
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