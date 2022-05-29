Политолог объяснил, почему Макрон и Шольц продолжают говорить с Путиным

Политолог объяснил, почему Макрон и Шольц продолжают говорить с Путиным

По его словам, эти европейские лидеры совершенно не способны понять логику конфликта.

Немецкий политолог Сергей Сумленний объяснил, почему канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают говорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Эксперт отмечает, что европейские лидеры просто не понимают логики конфликта, поскольку они привыкли, что конфликтов не бывает в Европе, в которых одна сторона хочет другую уничтожить.

Он также отметил, что для таких политиков каждый конфликт является следствием какого-то недоразумения, поэтому его можно прекратить только тем, что начнется более активный диалог.

"Они не понимают, что эта война Путина произошла не из-за того, что с Россией слишком мало говорили, а наоборот – из-за того, что с Россией слишком много говорили, слишком много ей позволяли делать, и слишком толерантно относились к нарушениям международного права и к преступлений со стороны России", – говорит политолог.

Он подчеркнул, что любое предложение диалога с Путиным – это фактически ужесточение его позиций.

Напомним, Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским.

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