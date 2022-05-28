Посол Германии ответила, получит ли Украина "Гепарды" и "Мардеры"

Посол Германии Анка Фельдгузен сказала, что ФРГ готова передать Украине тяжелое вооружение, в том числе самоходные установки "Гепард".

Однако по поводу поставок бронетранспортеров "Мардер", дипломат заверила, что эта техника в Германии уже не используется и требует ремонта.

Об этом Фельдгузен рассказала в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 28 мая.

"Есть два аспекта. Можно их ("Гепарды" – ред.) купить напрямую у производителя, но надо, чтобы правительство дало разрешение. Я думаю, что сейчас процесс уже пошел. Они (поставки – ред.) уже одобрены", – сказала посол Германии.

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Она также выразила мнение, что в Берлине не тормозится решение о передаче Украине "Мардеров", а дело совсем в другом.

"Те "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет, они не могут воевать. Их сначала нужно отремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным – мы передадим тяжелое вооружение. Я думаю, что это будет", – заявила Фельдгузен.

Напомним, еще в начале мая Украина предлагала Германии утвердить лендлиз, чтобы быстро получить 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходные гаубицы и многое другое.

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