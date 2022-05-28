Байден на год отменил пошлины на импорт стали из Украины

Президент США Джо Байден сообщил 28 мая, что утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины сроком на один год.
Отметим, что речь идет о пошлине в 25% на украинскую сталь, введенную в 2018 году при администрации тогдашнего президента Дональда Трампа.
Об отмене таможенной пошлины говорится в сообщении на сайте "Белого дома".
Согласно опубликованной информации, США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, и украинская сталелитейная промышленность была подорвана развязанной Россией войной. Оба государства заинтересованы в сохранении этой отрасли в качестве спасательного круга до тех пор, пока Украина будет восстанавливаться.
"В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительному нарушению способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год", – говорится в заявлении Байдена.
Напомним, 24 мая Совет Евросоюза на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины.
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