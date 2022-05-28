Байден на рік скасував мита на імпорт сталі з України

Байден на рік скасував мита на імпорт сталі з України

Президент США Джо Байден повідомив 28 травня, що затвердив скасування мит на імпорт сталі з України строком на один рік.

Заважимо, що йдеться про мито у 25% на українську сталь, запроваджене 2018 року за адміністрації тодішнього президента Дональда Трампа.

Про скасування мита йдеться у повідомленні на сайті "Білого дому".

Згідно з опублікованою інформацією, США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, і українська сталеливарна промисловість була підірвана розв’язаною Росією війною. Обидві держави зацікавлені у збереженні цієї галузі як рятувальне коло, допоки Україна відновлюватиметься.

"У світлі дискусій з питань безпеки і значного порушення здатності України виробляти сталь я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні являє собою особливий випадок. Я ухвалив рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік", – йдеться в заяві Байдена.

Нагадаємо, 24 травня Рада Євросоюзу на рік скасували всі мита і квоти на експорт з України.

ЄС скасував на рік мита на українські товари

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